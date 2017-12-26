Суд отпустил из СИЗО титушок, обвиняемых в убийствах - СМИ

Титушки будут под домашним арестом. Фото: "Верже"

Обвиняемых в завершенном покушении на убийство шести человек 18 февраля 1014 возле Майдана Олега Гебана и Сергея Костенко отпустили из СИЗО.

Об этом постановил Шевченковский суд, сообщают "Тексты" со ссылкой на руководителя отдела прокуроров Департамента специальных расследований Алексея Донского.

Гебан и Костенко будут под домашним арестом.

Решение приняли судьи Мартынов и Линник 26 декабря.

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Освобожденные обязались не общаться со свидетелями обвинения, сдать загранпаспортов, не отлучаться из Киева без разрешения суда и носить электронный браслет.

"Тексты" со ссылкой на свой источник заявили, что по состоянию на вечер 26 декабря браслеты подсудимым с такими фамилиями полицейские браслеты не надевали.

Около сотни человек собрались на площади Независимости в центре Киева с требованием сурового наказания для титушки Юрия Крысина, которого подозревают в причастности к убийству журналиста Вячеслава Еремея во время Революции достоинства.