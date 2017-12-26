Суд отпустил из СИЗО титушок, обвиняемых в убийствах - СМИ

 
Ексклюзивы
1/5
Тимчук рассказал о масштабах шпингунськои сетки россиян в Украине
Тимчук рассказал о масштабах шпингунськои сетки россиян в Украине
Просмотров: 1242
Маневры Порошенко могут перевернуть властное авто - эксперт
Маневры Порошенко могут перевернуть властное авто - эксперт
Просмотров: 2187
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
1 Просмотров: 4869
"Прожили, и слава Богу" - нардепы оценили результаты 2017-го
"Прожили, и слава Богу" - нардепы оценили результаты 2017-го
Просмотров: 315
Порошенко тормозит назначение главы Нацбанка
Порошенко тормозит назначение главы Нацбанка
Просмотров: 558
В БПП начинается шторм
В БПП начинается шторм
1 Просмотров: 4519
Отставка Данилюка может окончательно завалить коалицию
Отставка Данилюка может окончательно завалить коалицию
Просмотров: 891
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Просмотров: 1836
Порошенко может проиграть
Порошенко может проиграть
29 Просмотров: 6786
Певец, который стал украинским героем: история Василия Слипака
Певец, который стал украинским героем: история Василия Слипака
Просмотров: 2511
Фото
Все фото
10
4
7
15
4
Рождество во Львове похоже на Пасху
Рождество во Львове похоже на Пасху
&quot;Выметайтесь&quot; - побили окна в еще одном российском банке
"Выметайтесь" - побили окна в еще одном российском банке
&quot;Табачника на нары&quot; - украинские студенты на улицах требовали отставки министра
"Табачника на нары" - украинские студенты на улицах требовали отставки министра
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
Во Франции провели украинский рождественский фестиваль
Во Франции провели украинский рождественский фестиваль
Видео
Все видео
Должна отсохнуть и кровеносная система, которая делает нас метастазом России - Забужко
Должна отсохнуть и кровеносная система, которая делает нас метастазом России - Забужко
Нам не хватает людей, которые верят в себя - капеллан Андрей Зелинский
Нам не хватает людей, которые верят в себя - капеллан Андрей Зелинский
Почти половина киевлян платят за тепло и горячую воду через интернет
Почти половина киевлян платят за тепло и горячую воду через интернет
В Ватикане задержали украинскую журналистку
В Ватикане задержали украинскую журналистку
На Майдане требуют отправить Крысина за решетку. Боец АТО оплевал главреда "Вестей"
На Майдане требуют отправить Крысина за решетку. Боец АТО оплевал главреда "Вестей"
Интервью
1/5
После революций Украина должна пройти Эволюцию достоинства - Скоцик
После революций Украина должна пройти Эволюцию достоинства - Скоцик
Просмотров: 315
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Просмотров: 1836
Порошенко может проиграть
Порошенко может проиграть
29 Просмотров: 6786
Ежегодно можно обеспечивать жильем от 3 до 5 тысяч переселенцев - эксперт
Ежегодно можно обеспечивать жильем от 3 до 5 тысяч переселенцев - эксперт
Просмотров: 225
Любой проект, если он выполнен профессионально и с любовью, оставляет в душе автора неизгладимый след - Гулык
Любой проект, если он выполнен профессионально и с любовью, оставляет в душе автора неизгладимый след - Гулык
Просмотров: 396
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
26 декабря 2017
Просмотров: 513
Я — з агро
Після робочого дня забігаю в наш невеликий супермаркет. Яблука, огірки, хурма — все у великих ящиках. Із цінниками тут вічні нерозуміння. ...
вторник, 26 декабря 2017 23:00

Суд отпустил из СИЗО титушок, обвиняемых в убийствах - СМИ

  Комментировать
Суд отпустил из СИЗО титушок, обвиняемых в убийствах - СМИ
Титушки будут под домашним арестом. Фото: "Верже"

Обвиняемых в завершенном покушении на убийство шести человек 18 февраля 1014 возле Майдана Олега Гебана и Сергея Костенко отпустили из СИЗО.

Об этом постановил Шевченковский суд, сообщают "Тексты" со ссылкой на руководителя отдела прокуроров Департамента специальных расследований Алексея Донского.

Гебан и Костенко будут под домашним арестом.

Решение приняли судьи Мартынов и Линник 26 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Международная организация осуждает условный приговор за убийство журналиста Еремея

Освобожденные обязались не общаться со свидетелями обвинения, сдать загранпаспортов, не отлучаться из Киева без разрешения суда и носить электронный браслет.

"Тексты" со ссылкой на свой источник заявили, что по состоянию на вечер 26 декабря браслеты подсудимым с такими фамилиями полицейские браслеты не надевали.

Около сотни человек собрались на площади Независимости в центре Киева с требованием сурового наказания для титушки Юрия Крысина, которого подозревают в причастности к убийству журналиста Вячеслава Еремея во время Революции достоинства.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
На Майдане требуют отправить Крысина за решетку. Боец АТО оплевал главреда "Вестей"
На Майдане требуют отправить Крысина за решетку. Боец АТО оплевал главреда "Вестей" Просмотров: 1719
Международная организация осуждает условный приговор за убийство журналиста Еремея
Международная организация осуждает условный приговор за убийство журналиста Еремея Просмотров: 261
Сейчас вы читаете новость «Суд отпустил из СИЗО титушок, обвиняемых в убийствах - СМИ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
декабря

На строительство храма святой Софии потратили три годовых бюджета Византии

Самое читаемое
&quot;Женщину определяет не одежда, а энергия&quot;: Кароль снялась в откровенной фотосессии
"Женщину определяет не одежда, а энергия": Кароль снялась в откровенной фотосессии
9
 Просмотров: 39059
Над Донбассом наблюдали странное атмосферное явление
Над Донбассом наблюдали странное атмосферное явление
6
 2 Просмотров: 38922
Египет и Доминикана: где нежатся под солнцем украинские футболисты
Египет и Доминикана: где нежатся под солнцем украинские футболисты
26
 Просмотров: 28804
Икона уличной моды: 57-летний продавец овощей поразил тонким чувством стиля
Икона уличной моды: 57-летний продавец овощей поразил тонким чувством стиля
6
 Просмотров: 12024
В Украине будет не по-зимнему тепло
В Украине будет не по-зимнему тепло Просмотров: 9958
Общество
Закон Порошенко об Антикоррупционном суде раскритиковали в Центре противодействии коррупции
Закон Порошенко об Антикоррупционном суде раскритиковали в Центре противодействии коррупции Просмотров: 99
В столице вместо торгового центра построят музей
В столице вместо торгового центра построят музей Просмотров: 279
Построят крупнейший в Украине IT-парк
Построят крупнейший в Украине IT-парк Просмотров: 270
Луценко рассказал о встрече с Коломойским
Луценко рассказал о встрече с Коломойским Просмотров: 216
У Луценко есть интересные планы на 2018 год
У Луценко есть интересные планы на 2018 год Просмотров: 189
Больше всего комментируют
22
"Украина для украинцев": центр Одессы изрисовали антисемитскими надписями
4
Особый статус Донбасса и снятия блокады - озвучили позицию России по будущему Минских соглашений
4
"Ужас в Макеевке" - показали фото предновогоднего города
3
На "выборах" в Госдуму в Крыму не будет спосетригачив ЕС и ОБСЕ
3
"У нас нет закона о запрете выступлений" - Олег Винник рассказал о гастролях в России
Голосов: 27743
Голосование Как наказывать копателей янтаря?
  • Штрафовать на большие деньги
  • Садить в тюрьму
  • Легализировать
  • Силой заставлять восстанавливать природу
  • Оставить как есть
  • Свой вариант (у комментариях)
Просмотреть