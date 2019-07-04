Суд отменил штраф для телеканала "Интер". Фото: podrobnosti.ua

Киевский окружной административный суд отменил штраф на сумму 4 млн грн телеканала "Интер" слов его ведущих во время концерта 9 мая о переименовании улиц "именами фашистских преступников".

"Признак призыва и разжигания вражды не означает факт совершения такого призыва, поскольку не содержит непосредственно обращение к аудитории с предложением к развязыванию агрессивной войны", - говорится в решении суда, пишет 24 канал.

"В речах ведущих нет пропаганды государства-агрессора, дискредитации людей, которые боролись против нацистской и советской оккупации и за независимость Украины. Нацсовет создает "условия для распространения цензуры и присвоение информации об освещении исторических событий в Украине", - говорится в решении.

Суд отменил штраф для телеканала "Интер" и обязал Нацсовет возместить судебные расходы более чем 1,5 тыс. грн. Нацсовет возможность подать апелляцию на такое решение суда.

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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовала телеканал "Интер" на 4 млн грн. Но продолжила ему лицензию. Руководство канала не согласен с решением и обещает судиться. На концерте к 9 мая на "Интере" ведущий говорил, что украинцы не могут "позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников". Нацсовет назначил канала внеплановую проверку.