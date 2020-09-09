Суд оштрафовал женщину из-за распространения фейка о коронавирус

Женщину оштрафовали за распространение фейка. Фото: Детектор Медиа

В Ивано-Франковской области суд оштрафовал жительницу Яремче за распространение неправдивой информации о коронавирусе в социальной сети Facebook.

20 июля женщина опубликовала на своей Facebook-странице публикацию под названием "На Украине американская вакцина от Covid-19 убила 5 человек", сообщается в приговоре, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений

Информация была фейковой, но вызвала распространение ложных слухов, которые могли вызвать панику среди населения. Обвиняемая свою вину признала, раскаялась и указала, что распространила информацию, не предоставив надлежащей оценки содержания информации. Суд оштрафовал женщину на 170 гривень и взыскал 420 грн судебного сбора.

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Ранее СБУ обнаружила 38 распространителей фейков о Covid-19. Еврокомиссия назвала Россию и Китай крупнейшими распространителями дезинформации о новом коронавирусе Covid-19 c начала пандемии.