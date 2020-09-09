Суд оштрафовал женщину из-за распространения фейка о коронавирус

 
Ексклюзивы
1/5
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 1296
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Просмотров: 540
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Просмотров: 261
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1278
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1620
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 621
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 414
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 162
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 468
Фото
Все фото
3
3
11
7
15
История украинки, которую не эвакуировали из Уханя из-за собаки, завершилась любовью
История украинки, которую не эвакуировали из Уханя из-за собаки, завершилась любовью
Во Львове Лукашенко изобразили в виде таракана
Во Львове Лукашенко изобразили в виде таракана
Искали диверсантов: показали учения спецназа Нацгвардии с новейшим вооружением
Искали диверсантов: показали учения спецназа Нацгвардии с новейшим вооружением
&quot;Вовка бояться - в президенты не ходить&quot; - активисты пришли к Зеленскому
"Вовка бояться - в президенты не ходить" - активисты пришли к Зеленскому
Как праздновали День Одессы: концерт, салют и ни одной маски
Как праздновали День Одессы: концерт, салют и ни одной маски
Видео
Все видео
Студенты создали первый украиноязычный дефибриллятор
Студенты создали первый украиноязычный дефибриллятор
Аваков пригрозил участникам местных выборов
Аваков пригрозил участникам местных выборов
Под Житомиром к визиту Зеленского снова клали асфальт ночью
Под Житомиром к визиту Зеленского снова клали асфальт ночью
Украина установила новый рекорд по количеству смертей от коронавируса
Украина установила новый рекорд по количеству смертей от коронавируса
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация за выходные
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация за выходные
Интервью
1/5
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Просмотров: 765
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 612
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 9909
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 216
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
Просмотров: 135
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
08 сентября 2020
Просмотров: 81
Луческу гратиме у футбол Лобановського
На початку минулого року французький журнал "Франс футбол" склав рейтинг найкращих тренерів в історії футболу. Колишній тренер "Динамо" Валерій ...
среда, 09 сентября 2020 05:06

Суд оштрафовал женщину из-за распространения фейка о коронавирус

  Комментировать
Суд оштрафовал женщину из-за распространения фейка о коронавирус
Женщину оштрафовали за распространение фейка. Фото: Детектор Медиа

В Ивано-Франковской области суд оштрафовал жительницу Яремче за распространение неправдивой информации о коронавирусе в социальной сети Facebook.

20 июля женщина опубликовала на своей Facebook-странице публикацию под названием "На Украине американская вакцина от Covid-19 убила 5 человек", сообщается в приговоре, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений

Информация была фейковой, но вызвала распространение ложных слухов, которые могли вызвать панику среди населения. Обвиняемая свою вину признала, раскаялась и указала, что распространила информацию, не предоставив надлежащей оценки содержания информации. Суд оштрафовал женщину на 170 гривень и взыскал 420 грн судебного сбора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Facebook ограничивает пересылки сообщений в Messenger

Ранее СБУ обнаружила 38 распространителей фейков о Covid-19. Еврокомиссия назвала Россию и Китай крупнейшими распространителями дезинформации о новом коронавирусе Covid-19 c начала пандемии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Суд оштрафовал женщину из-за распространения фейка о коронавирус». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Потому что проститутка&quot;: самая обнаженная президент футбольного клуба ответила на раздражающие вопросы
"Потому что проститутка": самая обнаженная президент футбольного клуба ответила на раздражающие вопросы
10
 3 Просмотров: 27414
В каком случае водитель не должен пропускать пешехода - появилось разъяснение Верховного суда
В каком случае водитель не должен пропускать пешехода - появилось разъяснение Верховного суда Просмотров: 18073
Преподавательница убила мужа и стреляла в дочь: в полиции раскрыли новые шокирующие подробности
Преподавательница убила мужа и стреляла в дочь: в полиции раскрыли новые шокирующие подробности
7
 Просмотров: 12087
Сексуальная и в песке: американская модель засветила соски в соблазнительной фотосессии
Сексуальная и в песке: американская модель засветила соски в соблазнительной фотосессии
8
 Просмотров: 9882
Обольстительная Тина Кунаки полностью обнажилась
Обольстительная Тина Кунаки полностью обнажилась
5
 Просмотров: 9477
Общество
Оккупанты перекрыли реку в Крыму, чтобы качать воду в Симферополь
Оккупанты перекрыли реку в Крыму, чтобы качать воду в Симферополь Просмотров: 333
Мошенники вынесли из арендованной квартиры все кроме унитаза
Мошенники вынесли из арендованной квартиры все кроме унитаза Просмотров: 108
В Киеве начали выпускать сувениры с "ароматом столицы"
В Киеве начали выпускать сувениры с "ароматом столицы" Просмотров: 9
Председателя Львовской областной госадминистрации госпитализировали из-за коронавирус
Председателя Львовской областной госадминистрации госпитализировали из-за коронавирус Просмотров: 45
"Минера" моста Метро признали психически здоровым
"Минера" моста Метро признали психически здоровым Просмотров: 27
Больше всего комментируют
6
Офис президента через сутки прокомментировал гибель воина на Донбассе
5
Показали рейтинг партий перед выборами
4
Кровавое перемирие: назвали имя украинского военного, погибшего в Донбассе
3
"Потому что проститутка": самая обнаженная президент футбольного клуба ответила на раздражающие вопросы
3
Избили бывшего узника Кремля Владимира Балуха: состояние тяжелое
Голосов: 53118
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua