Суд не разрешил вернуть харьковскому проспекту имя Жукова

Второй апелляционный административный суд вынес решение в пользу истцов, требовавших отменить решение горсовета о возвращении имени Жукова проспекту Григоренка.

Апелляционный суд отменил решение первой инстанции и вынес новое, которым решение горсовета отменяется. Суд объявил резолютивную часть, об этом сообщает Суспільне.

Постановление апелляционного суда вступило в силу и может быть обжаловано в течение месяца в Верховном Суде.

Автор: UA: Харків

Автор: UA: Харків

Апелляционная жалоба горсовета довольна частично. По словам одного из истцов Игоря Черняка, горсовет просит отменить решение первой инстанции и принять новое, в котором суд бы отказал в иске. Суд же отменил то решение, но принял новое, которое по своей сути повторяет решение Харьковского окружного административного суда.

Верховная Рада поддержала за основу и в целом постановление о переименовании города Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Теперь он называется Переяслав. Переяслав - один из древнейших городов Украины. Первое письменное упоминание о нем датируется 907 годом.