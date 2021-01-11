Суд может признать неконституционными половину украинских законов

Александр Мартыненко: рано или поздно встанет вопрос принятия новой Конституции. Фото: Reuters

Конституционный кризис, возникший в конце 2020 года наглядно показал, что: "Разные институты живут по своим правилам. Решение органов власти в разные времена - законы, постановления Кабмина, указы президента - не всегда соответствовали Конституции. Да и сам Основной закон многократно переписывали и дописывали сомнительным путем".

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит руководитель информационного агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко.

"Это началось в 2004-м (переход от президентско-парламентской к парламентско-президентской смешанной республике. - Gazeta.ua). Мне кажется, что рано или поздно встанет вопрос принятия новой Конституции, поскольку перекраивать нынешнюю уже нерационально", - объясняет он.

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Конституционный суд был и является инструментом политической борьбы, говорит Александр Мартыненко.

"Сформированный много лет назад, он диссонирует с органами власти, появились в 2014-м. Кризис мог возникнуть в любое время. КС в любую минуту мог отказаться учитывать политическую конфигурацию и формально руководствоваться буквой закона. Если бы это произошло три-четыре года назад, половина законов была бы признана неконституционной. Но мы живем в реальном мире и полностью ломать его правила - пусть и несовершенные - путь в никуда. Уверен, что изменения в составе Конституционного суда будут. (29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ, которым отстранил председателя Конституционного суда Александра Тупицкого на два месяца от должности. - Gazeta.ua) ", - добавляет эксперт.

Полное интервью с Александром Мартыненко читайте в журнале "Країна" от 14 января.

27 октября Конституционный суд признал неконституционным статью, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование.