Суд избрал меру пресечения для обидчика нардепа Найема

Одного из нападавших на нардепа Мустафа Найем посадили под домашний арест. Фото: Uazmi

Столичный суд решил посадить одного из обидчиков нардепа Мустафы Найема - Магомеда Саитов под круглосуточный домашний арест.

Срок частичного ограничения свободы будет составлять 60 суток, передает 112 Украина.

Судебное заседание длилось 2 часа. Отмечается, что прокурор просил для подсудимого лишения свободы без права внесения залога, адвокат в свою очередь настаивал на домашнем аресте.

"Суд рассмотрел все доказательства, сообщил, что сторона обвинения не доказала, что Саитов может влиять на свидетелей или скрыться от следствия", - написали в сообщении.

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Скоро проведут еще 2 заседания для избрания наказания лицам, которых задержали 30 апреля при нападении на народного депутата Мустафу Найема. Суд инкриминирует им хулиганство, совершенное группой лиц.

Напомним, конфликт произошел 30 апреля у Бессарабского рынка в центре Киева. Найем двигался личным автомобилем в направлении Бессарабской площади. На дороге его подрезал "Мерседес", началась ссора. В этот момент к ним подъехал автомобиль BMW. Во время конфликта один из незнакомцев ударил нардепа в челюсть. Злоумышленники с места происшествия скрылись.