Суд Италии поставил точку в деле нацгвардейца Маркива

Адвокат Маркива сообщил, что решение суда Милана оставили в силе. Фото: t.me/mvs_ukraine

Верховный кассационный суд Рима 9 декабря окончательно оправдал украинского нацгвардейца Виталия Маркива.

Также сняли все претензии к Украине, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Третья и высшая судебная инстанция отклонила все ходатайства стороны обвинения, оставив в силе оправдательный приговор апелляционного суда для украинского гвардейца Маркива", - говорится в сообщении.

Адвокат Маркива Олесь Городецкий подтвердил, что решение суда Милана оставили в силе.

"В деле Маркива поставлена точка. Все иски отклонены", - добавил он.

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Украинский военный Маркив три года находился под стражей в Италии по обвинению в якобы причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли в 2014 году в зоне боевых действий на востоке Украины. 3 ноября 2020 Апелляционный суд снял все обвинения с Маркива. 4 ноября он вернулся в Украину.