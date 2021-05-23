Обжаловали решение о оправдание нацгвардейца Виталия Маркива

Дело Виталия Маркива обжаловали. ФОТО: Тарас ПОДОЛЯН

Кассационный суд Италии получил к рассмотрению апелляционные жалобы от Генеральной прокуратуры Италии и семьи фотографа Андреа Роккелли по обжалованию оправдания нацгвардейцу Виталию Маркиву. Его обвиняли в причастности к гибели Роккелли на Донбассе в 2014 году.

Об этом пишет председатель Христианского общества украинский в Италии Олесь Городецкий на своей Фейсбук-странице.

В марте Виталий Маркив рассказал об одной из жалоб, которую подала сторона обвинения.

По словам нацгвардийця, точная дата заседания Кассационного суда Италии неизвестна. Вероятно, оно состоится осенью 2021 года. Сейчас итальянские и украинские адвокаты Маркива готовятся к процессу.

"Войну еще не выиграно, выиграно только битву", - сказал Маркив "Суспільному".

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Украинский военный Виталий Маркив три года находился под стражей в Италии по обвинению в якобы причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли в 2014 году в зоне боевых действий на востоке Украины. 3 ноября 2020 Апелляционный суд снял все обвинения с Маркива. 4 ноября он вернулся в Украину.