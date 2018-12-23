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воскресенье, 23 декабря 2018 11:21

Студентки записали уникальный вариант рождественской песни

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Студентки записали уникальный вариант рождественской песни
В мире существует 150 национальных языков жестов. Фото: ukrinform.ua

В Житомире студентки подготовили музыкальное поздравление с Рождеством и Новым годом, переделав известную рождественскую песню жестовой речью.

"Житомирское музыкальное училище им. В.С. Косенко Житомирского областного совета, совместно с общественной организацией "Всероссийское общество Эдварда Грига" и при поддержке общественной организации "Почувствуй" подготовило музыкальное поздравление с рождественскими и новогодними праздниками 2019 - песню "Святая ночь" в исполнении жестовой речью", - говорится в сообщении.

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Язык жестов – это полноценная и сложная система коммуникации, которая имеет свою историю и специфическое построение предложений, которая отличается для каждой страны. На самом же деле в мире существует 150 национальных языков жестов и столько же жестоязыковых диалектов, сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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