Студентки записали уникальный вариант рождественской песни

В мире существует 150 национальных языков жестов. Фото: ukrinform.ua

В Житомире студентки подготовили музыкальное поздравление с Рождеством и Новым годом, переделав известную рождественскую песню жестовой речью.

"Житомирское музыкальное училище им. В.С. Косенко Житомирского областного совета, совместно с общественной организацией "Всероссийское общество Эдварда Грига" и при поддержке общественной организации "Почувствуй" подготовило музыкальное поздравление с рождественскими и новогодними праздниками 2019 - песню "Святая ночь" в исполнении жестовой речью", - говорится в сообщении.

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Язык жестов – это полноценная и сложная система коммуникации, которая имеет свою историю и специфическое построение предложений, которая отличается для каждой страны. На самом же деле в мире существует 150 национальных языков жестов и столько же жестоязыковых диалектов, сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.