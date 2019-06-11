Студентам пригрозили высокими штрафами

Студенту, который дает взятку преподавателю, грозит штраф в 8500 грн.
Об этом в Twitter напомнило Министерство юстиции.
За получение взятки штраф выше - 17 тыс. грн.
"Что делать, если у вас требуют взятку за экзамен? Ответ прост - ни в коем случае НЕ ДАВАТЬ ее!
Ведь ответственность за взятку несет как тот, кто ее получает, так и тот, кто ее дает", - написали в Минюсте.
Що робити, якщо у вас вимагають хабар за іспит? Відповідь проста - у жодному разі НЕ ДАВАТИ його!— Мін'юст України (@minjust_gov_ua) 11 червня 2019 р.
Адже відповідальність за хабар несе як той, хто його отримує, так і той, хто його дає.
Детальніше про те, яке покарання передбачене законодавством за подібні дії тут ⤵️#СтопХабар pic.twitter.com/9CePOVSMXu
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