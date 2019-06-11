Студентам пригрозили высокими штрафами

Штрафы за взятку колеблются от 8500 до 17 тыс. грн. Фото: УНІАН

Студенту, который дает взятку преподавателю, грозит штраф в 8500 грн.

Об этом в Twitter напомнило Министерство юстиции.

За получение взятки штраф выше - 17 тыс. грн.

"Что делать, если у вас требуют взятку за экзамен? Ответ прост - ни в коем случае НЕ ДАВАТЬ ее!

Ведь ответственность за взятку несет как тот, кто ее получает, так и тот, кто ее дает", - написали в Минюсте.

Що робити, якщо у вас вимагають хабар за іспит? Відповідь проста - у жодному разі НЕ ДАВАТИ його!

Адже відповідальність за хабар несе як той, хто його отримує, так і той, хто його дає.

Детальніше про те, яке покарання передбачене законодавством за подібні дії тут ⤵️#СтопХабар pic.twitter.com/9CePOVSMXu — Мін'юст України (@minjust_gov_ua) 11 червня 2019 р.

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