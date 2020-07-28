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вторник, 28 июля 2020 21:32

Строительство жилья в Протасовом Яру заблокировали

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Строительство жилья в Протасовом Яру заблокировали
Зеленая зона с 1966 года является парком. Фото: Reuters

Киевский городской совет вернул статус территории зеленых насаждений общего пользования земельным участкам в парке отдыха Протасов Яр в Соломенском районе Киева.

Зеленая зона с 1966 года является парком. Однако, несмотря на этот статус, около 30 гектаров леса много лет назад были розданы частным фирмам для застройки. Об этом сообщает пресс служба горсовета.

"Речь идет о земельном участке площадью 3,15 га на улице Николая Амосова, которая размещается в парке отдыха Протасов Яр", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в 2002 году участок на Николая Амосова перевели из территории зеленых насаждений общего пользования к территории жилой и общественной застройки. На этом основании в Программу развития зеленой зоны города Киева до 2010 года и концепции формирования зеленых насаждений в центральной части города были внесены изменения.

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"На ближайшую сессию Киевсовета будет вынесен еще один важный проект решения - об отказе в возобновлении договора аренды с" Интерстрой Компани ", - рассказал мэр Виталий Кличко.

В будущем, на землях Протасова Яра планируют создать региональный ландшафтный парк.

В сентябре 2019 Окружной административный суд Киева признал противоправными и отменил предписания Государственной архитектурно-строительной инспекции, останавливали строительство жилищно-офисно-торгового комплекса в столичном Протасовом Яру. 2 мая 2019 состоялся стихийный митинг против застройки Протасова Яра. В тот день представители застройщика срезали несколько деревьев и начали устанавливать бетонные плиты вокруг территории будущего строительства. В акции приняли участие около 100 человек. КГГА неоднократно просила застройщика воздержаться от выполнения работ в Протасовом Яру.

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