"Страшно и красиво" - украинский курорт накрыло "воздушное цунами"

На украинском курорте заметили редкое явление. Фото: instagram.com/maxon_chalykh

Над курортным городом Приморск в Запорожской области бушевало необычное природное явление - шкваловий ворот или грозовой вал.

Образовался при высокой влажности через взаимодействие потоков воздуха разных температур. Встречается крайне редко.

Огромное облако во время грозы, которая перешла в шторм, удивила местных жителей. Они фотографировали и снимали на видео явление.

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"Страшно и красиво. Завораживает", - пишут в соцсетях.

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В курортном Бердянске на Азовском побережье прошла мощная гроза с ураганом. Сильный ветер и шквалы 4 июля сносили деревья, пластиковые конструкции и шезлонги. От непогоды пострадали местные пляжи на Бердянской косе. Море штормило, поэтому к берегу прибило большое количество медуз. Они буквально заполонили побережье, пугая туристов и мешая их отдыху.