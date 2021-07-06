"Страшно и красиво" - украинский курорт накрыло "воздушное цунами"

Над курортным городом Приморск в Запорожской области бушевало необычное природное явление - шкваловий ворот или грозовой вал.
Образовался при высокой влажности через взаимодействие потоков воздуха разных температур. Встречается крайне редко.
Огромное облако во время грозы, которая перешла в шторм, удивила местных жителей. Они фотографировали и снимали на видео явление.
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"Страшно и красиво. Завораживает", - пишут в соцсетях.
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В курортном Бердянске на Азовском побережье прошла мощная гроза с ураганом. Сильный ветер и шквалы 4 июля сносили деревья, пластиковые конструкции и шезлонги. От непогоды пострадали местные пляжи на Бердянской косе. Море штормило, поэтому к берегу прибило большое количество медуз. Они буквально заполонили побережье, пугая туристов и мешая их отдыху.
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