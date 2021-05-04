Страны "Большой двадцатки" поддержали введение паспортов вакцинации

В мире планируется введение Covid-паспортов. Фото: Украинская правда

Министры туризма из стран G20 ( "Большой двадцатки") поддержали идею внедрения со второй половины июня Covid-паспортов, удостоверяющих, что человек вакцинировался от коронавируса.

Италия планирует внедрить такие документы уже во второй половине мая, на пресс-конференции по итогам онлайн встречи G20 заявил министр туризма Италии Массимо Гаравальи, передает Bloomberg.

Восстановление нормальной деятельности туристической отрасли имеет решающее значение для восстановления мировой экономики. Чиновник добавил, что мир давно уже хочет ездить в Италию, и она готова открыть свои границы.

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В апреле страны Евросоюза согласовали технические спецификации цифрового зеленого сертификата вакцинации. Евросоюз разделил страны на три группы, где поочередно внедрять паспорта вакцинации в соответствии с их технических возможностей.