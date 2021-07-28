Страну накроют дожди с жарой: где прогремят грозы

Погода в Украине 28 июля будет жаркой. Во многих областях пройдут сильные дожди, в то же время температура воздуха будет держаться в пределах +29...32°С. Жарче всего окажется на Запорожье и Херсонщине – +32...34°С.

На востоке и юге ожидается солнечная погода без осадков, сообщает Укргидрометцентр. Дожди пройдут в западных, северных и центральных областях. На Житомирщине, Киевщине, Черниговщине и Сумщине прогнозируют грозы.

В Киеве сегодня утром возможны кратковременные дожди с грозами. Днем в столице удержится жара около +30°С.

Погода в городах Украины в среду:

Николаев, Ужгород, Харьков, Донецк, Луганск, Винница – +31...33°С;

Одесса, Львов, Хмельницкий, Черновцы, Черкассы и Симферополь – +29...31°С;

Ивано-Франковск, Полтава, Кропивницкий, Днепр – +30...32°С;

Луцк, Ровно, Житомир, Тернополь – +28...30°С;

Херсон, Запорожье – +32...34°С;

Сумы и Чернигов – +27...29°С.

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Автор: Укргидрометцентр Погода в городах Украины

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Третий месяц лета начнется с жары. Столбики термометров будут держаться на уровне +33...35°С. Хотя постепенно до конца августа температура воздуха будет снижаться. Дождей в августе обещают мало.