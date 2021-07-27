На Украину надвигаются северные циклоны Elior и Dirk

28 июля фронты еще забросят в Украину дождей.

Ближайшей ночью и завтра утром кратковременные грозы пройдут в западных и северных областях, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. Во время гроз возможны шквалы и град.

"Северные циклоны Elior и Dirk на своих атмосферных фронтах ведрами будут носить дожди с грозами на значительную часть Европы. Не доберутся только до южной ее части - им там слишком жарко", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko Северные циклоны Elior и Dirk принесут в Украину дожди

Днем в большинстве областей дожди зацепятся разве за северные районы Сумщины и Черниговщины. Со второй половины дня и вечером снова польет и погремит на западе. Температура воздуха остается жаркой, +28...33°С.

Автор: facebook.com/tala.didenko Не доберутся фронты только до Южной Европы

В столице удержится жара, ожидается около +30°С. Ближайшей ночью и утром в Киеве местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Днем в среду существенные осадки маловероятны.

Ощутимое снижение температуры воздуха придет в Украину на следующей неделе, в начале августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Град и шквалы: на Украину надвигается мощная непогода

27 июля в Украине будет держаться жара в пределах +30...34°С, а на западе пройдут дожди. Осадки ожидаются в Волынской, Ровенской и Львовской областях. В столице и Киевской области сегодня сухо и почти безоблачно, ветер юго-восточный 5-10 м/с.