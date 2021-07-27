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вторник, 27 июля 2021 07:52

Страну охватят адская жара и дожди: где пройдут ливни

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Страну охватят адская жара и дожди: где пройдут ливни
В Полтаве сегодня ясно и безоблачно. Фото: pixabay.com

27 июля в Украине будет держаться жара в пределах +30...34°С, а на западе пройдут дожди.

Осадки ожидаются в Волынской, Ровенской и Львовской областях, сообщает "Униан". Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией, которая будет преобладать в областных центрах.

В Киеве сегодня будет сухо и почти безоблачно. Температура воздуха днем будет достигать +31°С.
Во Львове во вторник пройдет небольшой дождь, ожидается облачность и температура днем до +30°С.
В Луцке - ливень и небольшая облачность, днем +31°С.
В Ровно во вторник ожидается гроза и облачность, днем столбики термометров покажут +32°С.
В Тернополе и Виннице дневная температура 27 июля достигнет отметки +30°С, будет почти безоблачно.
В Хмельницком сегодня будет немного облачно, днем +30°С.
В Ивано-Франковске также будет небольшая облачность, днем до +33°С.
В Черновцах во вторник - переменная облачность, днем температура воздуха установится в пределах +31°С.
В Житомире тоже ожидается +31°С и небольшая облачность.
В Черкассах сегодня будет почти безоблачно, днем термометры покажут +31°С.
В Кропивницком температура днем будет достигать +32°С, почти безоблачно.
В Полтаве сегодня ясно и безоблачно, температура воздуха +18...32°С.
В Одессе 27 июля - небольшая облачность, температура днем составит +31°С.
В Херсоне во вторник будет стоять жара до +34°С, небольшая облачность.
В Николаеве будет небольшая облачность, температура днем в пределах +33°С.
В Запорожье сегодня почти безоблачно, температура днем +32°С.
В Сумах температура воздуха составит +18...31°С, будет практически безоблачно.
В Харькове и Днепре - ясно и безоблачно, температура днем +32°С.
В Симферополе во вторник будет практически безоблачно, а температура воздуха в пределах +17...31°С.

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Третий месяц лета начнется с жары. Столбики термометров будут держаться на уровне +33...35°С. Хотя постепенно до конца августа температура воздуха будет снижаться. Дождей в августе обещают мало.

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Дата
27
июля

Освободили от фашистов украинский город

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