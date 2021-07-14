Страна аномалий: в Минздраве произвольно изменили условия хранения для Pfizer

В Украине произвольно изменили жесткие требования к хранению американской Covid-вакцины Pfizer/BioNTech.

Существенно ослабленные требования к температурному режиму теперь не соответствуют официально заявленным производителем, выяснил обозреватель издания "Думская" Сергей Дибров. Сравнив инструкции, он обнаружил, что на сайте Минздрава вакцину разрешили месяц хранить при температуре +2...8°C.

"На сайте производителя открываем страницу 10, читаем раздел 6.3 на английском, или страницу 25 - там на украинском. Полгода храним при температуре от 90 до 60 градусов ниже ноля. После разморозки можно держать пять дней в обычном холодильнике от 2 до 8 градусов тепла", - пишет Дибров, приводя скрины инструкций к вакцине.

Далее он предлагает ознакомиться с реестром лекарственных средств на сайте экспертного центра Минздрава.

"Регистрационное свидетельство действует с 22 февраля, но приказ Минздрава датирован уже 28 июня. А инструкция уже другая, без английской версии. Идем на страницу 10 и не верим глазам. Сделали специальную украинскую инструкцию. Разрешили держать размороженную вакцину в холодильнике не пять дней, а целый месяц. Учитывая то, что регистрационное свидетельство осталось прежним, можно быть уверенным, что состав вакцины от этого не изменился. Украина - страна аномалий", - резюмирует журналист.

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в декабре 2020-го одобрило экстренное применение вакцины Pfizer. Требованием к хранению была температура -60...80°C, после выхода за пределы которой, препарат должен быть использован в течение пяти дней. Затем Pfizer и BioNTech подали в FDA новую информацию о том, что вакцина может оставаться стабильной во время хранения при более высоких температурах - от -15...25°C - в течение двух недель.