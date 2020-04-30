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четверг, 30 апреля 2020 07:57

Штрафы за превышение скорости: когда и кому начнут присылать "письма счастья"

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Штрафы за превышение скорости: когда и кому начнут присылать &quot;письма счастья&quot;
В Украине уже в мае водители могут получить "письма счастья" со штрафами. Фото: poltava.to

В Украине уже в мае водители могут получить "письма счастья" со штрафами. Полиция дала водителям почти больше месяца, чтобы те наконец привыкли к камерам и перестали нарушать разрешенную скорость.

Но даже несмотря на это заметных изменений на дорогах нет. Так, камеры с радарами уже фиксируют нарушителей в столице. Лишь месяц работы автоматических камер в пилотном режиме показал впечатляющую статистику - 60 тысяч нарушений ежедневно. При минимальном штрафе в 255 грн бюджет пополнялся бы ежесуточно на 15 млн, говорится в ТСН.

"Камера фиксирует нарушение. Далее - информация поступает в центр обработки данных. Если инспектор подтверждает, что все обработано верно, такое постановление автоматически направляется адресату", - рассказал первый заместитель руководителя патрульной полиции Алексей Билошицкий.

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Будут штрафовать владельца машины. Если транспортом пользуется еще кто-то, то тогда штрафы поступят нарушителю. Но для этого автовладелец в интернет-кабинете водителя должен указать - кому передал руль.

Юрист Богдан Кушнир пояснил, что на этот раз законодатели хорошо поработали с изменениями в админкодексе. И обжаловать "письмо счастья" в суде будет довольно трудно.

"Они прописали все варианты, которые возможны, для того, чтобы привлечь владельца транспортного средства. Если этот транспорт закреплен за юридическим лицом, то будет нести ответственность лицо, в этой фирме, за которой закреплен этот автомобиль, или непосредственно сам руководитель этого юридического лица", - рассказал правозащитник.

Также не смогут нарушать безнаказанно и те, кто уехал из оккупированных территорий. Им штрафы будут поступать в адрес регистрации внутренне перемещенных лиц.
Не избежать "писем счастья" и тем, кто ездит на так называемых "евробляхах". Штрафовать будут того, кто завез и не растаможил авто. Даже если владелец давно продал свою "евробляху", письма все равно будут приходить.

Сейчас в столице уже 20 камер-радаров. Пока они фиксируют только превышение скорости. Впоследствии штрафовать будут и за проезд на красный свет, и за движение по полосе общественного транспорта.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров, штрафы будут присылать не только по почте или в электронном кабинет водителя.

Ранее в полиции говорили, что первые "письма счастья" начнут рассылать от 1 мая. Теперь сообщили, что новшество откладывают до первого ослабления карантина. Но произойти это может уже в мае.

Украинские водители могут проверять ПДД-штрафы в мобильном телефоне. МВД и сервис "Штрафы UA" запустили специальное приложение. Водители по номеру водительского удостоверения, ИНН или по серии и номеру штрафа могут проверить уплату и заплатить за нарушение ПДД.

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Дата
30
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