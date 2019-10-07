Штрафы для "спящих" ФОПов предлагают отменить

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о временной отмене штрафов за неуплату единого социального взноса для физлиц-предпринимателей и самозанятых лиц, которые не платили налоги за периоды без доходов.

Автором закона выступает глава финансового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев. Соответствующий законопроект №2190 опубликовали на сайте ВР.

"Как показывает практика, значительное количество самозанятых лиц и физлиц-предпринимателей, которые не получают дохода и не осуществляют никакой предпринимательской деятельности, до сих пор не инициировали процедуру госрегистрации прекращения предпринимательской деятельности или снятия их с учета в качестве самозанятых лиц, а значит, таким лицам будут начисленные штрафные санкции и пеня за неуплату ЕСВ ", - говорится в пояснительной записке.

Как отмечается, законопроект разработан с целью предотвращения применения несправедливых штрафных санкций в отношении ФЛП, которые не платили ЕСВ за периоды, за которые они не получали доходы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Продавал рабочую силу - значит, я ФОП": военные отреагировали на заявления об УБД

Штрафы предлагается отменить на 30-дневный срок с момента вступления документа в силу.

Физлицам-предпринимателям хотят запретить предоставлять услуги. Позволят исключительно торговать или заниматься производством.