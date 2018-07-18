Штормовое предупреждение: Украину накроют грозы и шквалы

До конца суток большую часть территории Украины накроют грозы и шквалы.
Ровенскую, Житомирскую и Черниговскую области непогода не затронет, сообщает Укргидрометцентр.
"Грозы в центральных и южных областях, местами шквалы 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Непогоду вызывает циклон, который завис над Украиной, сообщила синоптик Наталья Диденко.
"В большинстве областей пройдут дожди. Местами дожди будут переходить в ливни, будут сопровождаться грозами, шквалами и иногда даже градом", - пишет она.
По ее словам, 26 июля киевлян ожидает жара.
Погода до конца лета не будет экстремально жаркой - в отдельные дни будут около +30°С, а в среднем +25... +28°С. А вот осенью довольно рано придут заморозки. Существенное изменение погоды в Украине придет в конце июля.
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