Штормовое предупреждение: Украину накроют грозы и шквалы

До конца суток Украину накроют грозы. Фото: УНИАН

До конца суток большую часть территории Украины накроют грозы и шквалы.

Ровенскую, Житомирскую и Черниговскую области непогода не затронет, сообщает Укргидрометцентр.

"Грозы в центральных и южных областях, местами шквалы 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении.

Непогоду вызывает циклон, который завис над Украиной, сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В большинстве областей пройдут дожди. Местами дожди будут переходить в ливни, будут сопровождаться грозами, шквалами и иногда даже градом", - пишет она.

По ее словам, 26 июля киевлян ожидает жара.

Погода до конца лета не будет экстремально жаркой - в отдельные дни будут около +30°С, а в среднем +25... +28°С. А вот осенью довольно рано придут заморозки. Существенное изменение погоды в Украине придет в конце июля.