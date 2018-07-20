Штормовое предупреждение: на Украину надвигаются мощные ливни

20 июля к концу дня во всех областях Украины объявлено штормовое предупреждение. Фото: korabelov.info

20 июля к концу дня во всех областях Украины объявили штормовое предупреждение. В восточных регионах синоптики прогнозируют сильный ветер, град и сильные дожди.

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"До конца суток в большинстве областей будут грозы, в восточных, а также Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях местами шквалы 15-20 метров в секунду, град и сильный дождь", - сообщает Укргидрометцентр.

Сегодня в Украине днем ​​пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Температура днем +22...+27°С, в южной части - +28...+31°С. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. В Киеве днем ​​умеренный кратковременный дождь, гроза. Температура - +24...+26°С.