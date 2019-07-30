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вторник, 30 июля 2019 11:26

Штормовое предупреждение: грозы, град и шквалы надвигаются в Украину

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Штормовое предупреждение: грозы, град и шквалы надвигаются в Украину
Объявлен I уровень опасности Фото: Кореспондент

30 июля в Украине ожидается ухудшение погодных условий.

Объявлено штормовое предупреждение, сообщает Украинский гидрометцентр.

"В течение суток 30 июля в Украине грозы, град и шквалы (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

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На этой неделе в большинстве регионов Украины ожидаются дожди и похолодание.

Во вторник, 30 июля, в Украине ожидаются сильные осадки с грозами. "С западных и северных областей на территории страны придут шквалы и дожди с грозами. Также возможен град", - сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Из-за риска лесных пожаров установлен желтый уровень опасности.

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