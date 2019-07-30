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вторник, 30 июля 2019 09:03

Грозы и дожди: чем угостит погода сегодня

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Во вторник, 30 июля, в Украине ожидаются сильные осадки с грозами.

"С западных и северных областей на территории страны придут шквалы и дожди с грозами. Также возможен град", - сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Из-за риска лесных пожаров установлен желтый уровень опасности.

"В южных, центральных, восточных, Ивано-Франковской, Черновицкой и Волынской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности", - пишут в гидрометцентре.

  Карта погоды. ФОТО: Укргидрометцентр
Карта погоды. ФОТО: Укргидрометцентр

На севере страны ожидается от 25 до 27 градусов тепла, в западных областях - 26-30. На востоке будет 26-28, на юге - до 32 градусов выше нуля.

В Киеве ввели временное ограничение дорожного движения для большегрузного транспорта с 11:00 до 18:00. Ограничения ввели из-за повышения температуры в столице.

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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