Стоматологиня, которая била детей, продолжает работать

Стоматологиня запугивала и била детей. Фото: radiotrek.rv.ua

В Ровно скандальная стоматологиня Инна Кравчук, которая била детей, продолжает работать в клинике.

Местные жители прислали фото, где видно, что Кравчук в рабочей одежде общается с работниками, а клиника "Only kids" продолжает свою работу. Об этом сообщает Радио Трек.

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В полиции заявили, что на период следствия скандальная стоматологиня может продолжать свою деятельность.

"Инна Кравчук не является должностным лицом, поэтому на период следствия он может продолжать свою деятельность. Полиция не лишает лицензии, отобрать лицензию может только орган, который ее предоставил", - отметили правоохранители.

Скандал в Ровно через зубную врача разгорелся в конце прошлой недели. В сети появилось видео, как она хватала и дергала девочку, которую родители привели полечить зубы. И била о кушетку головой маленького мальчика.