Стоматолог из Ровно, которая била детей, не имела лицензии

Стоматолог Инна Кравчук не имела лицензии Детского стоматолога. Фото: скриншот

Ровенский стоматолог Инна Кравчук, которую подозревают в избиении детей, не имела лицензии Детского стоматолога.

Об этом говорится в ответе Министерства здравоохранения на депутатское обращение нардепа от Европейской солидарности Яны Зинкевич, которая обнародовала его в Facebook.

"Во время проведения проверки информации... было установлено, что по данным Лицензионного реестра МЗ у физического лица-предпринимателя Кравчук И.А. отсутствует разрешение на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике по специальности Детская стоматология", - говорится в документе МЗ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стоматологиня, которая била детей, продолжает работать

Для подтверждения факта нарушения практики необходимо провести внеплановую проверку. Минздрав обратился к Государственной регуляторной службы для согласования этой проверки.

Скандал в Ровно из-за зубного врача разгорелся в феврале. В сети появилось видео, как она хватала и дергала девочку, которую родители привели полечить зубы. Также она била о кушетку головой маленького мальчика.