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четверг, 04 марта 2021 21:55

Стоматолог из Ровно, которая била детей, не имела лицензии

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Стоматолог из Ровно, которая била детей, не имела лицензии
Стоматолог Инна Кравчук не имела лицензии Детского стоматолога. Фото: скриншот

Ровенский стоматолог Инна Кравчук, которую подозревают в избиении детей, не имела лицензии Детского стоматолога.

Об этом говорится в ответе Министерства здравоохранения на депутатское обращение нардепа от Европейской солидарности Яны Зинкевич, которая обнародовала его в Facebook.

"Во время проведения проверки информации... было установлено, что по данным Лицензионного реестра МЗ у физического лица-предпринимателя Кравчук И.А. отсутствует разрешение на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике по специальности Детская стоматология", - говорится в документе МЗ.

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Для подтверждения факта нарушения практики необходимо провести внеплановую проверку. Минздрав обратился к Государственной регуляторной службы для согласования этой проверки.

Скандал в Ровно из-за зубного врача разгорелся в феврале. В сети появилось видео, как она хватала и дергала девочку, которую родители привели полечить зубы. Также она била о кушетку головой маленького мальчика.

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