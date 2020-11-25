Столкновение автобуса и грузовика - погибли десятки людей

В Бразилии произошла масштабная авария.
В штате Сан-Паулу на дороге столкнулись автобус и грузовик. Погибли не менее 37 человек, сообщает Globo.
Катастрофа произошла на шоссе Альфредо де Оливейра Карвальо между населенными пунктами Тагуаи и Такуаритуба.
По словам представителя власти Александра Гедес, доступ к этому месту затруднен, поэтому информация о количестве жертв еще может измениться.
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Обстоятельства трагедии выясняются. По словам правоохранителей причиной ДТП является попытка обгона.
В автобусе ехали около 50 рабочих текстильной компании, полиция работает над опознанием жертв. В Тагуаи объявили трехдневный траур.
25 ноября в Овидиопольском районе Одесской области водитель легковушки сбил насмерть пешехода и перевернулся в кювет. 27-летний пешеход от полученных травм погиб
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