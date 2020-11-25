Столкновение автобуса и грузовика - погибли десятки людей

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В Бразилии произошла масштабная авария.

В штате Сан-Паулу на дороге столкнулись автобус и грузовик. Погибли не менее 37 человек, сообщает Globo.

Катастрофа произошла на шоссе Альфредо де Оливейра Карвальо между населенными пунктами Тагуаи и Такуаритуба.

По словам представителя власти Александра Гедес, доступ к этому месту затруднен, поэтому информация о количестве жертв еще может измениться.

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Обстоятельства трагедии выясняются. По словам правоохранителей причиной ДТП является попытка обгона.

В автобусе ехали около 50 рабочих текстильной компании, полиция работает над опознанием жертв. В Тагуаи объявили трехдневный траур.

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