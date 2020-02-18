"Стоит узаконить двойное гражданство, но не с Россией" - Климкин

Павел Климкин: Надо думать, как действовать в отношении паспортов, что на приграничных территориях выдает Венгрия, Румыния. Фото: Тарас Подолян

Владимир Зеленский предлагает узаконить двойное гражданство. Украинцы из-за рубежа должны иметь возможность получить наш паспорт.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

"Знаю многих людей, которые хотят приехать сюда и помогать - канадцы, американцы, австралийцы. Это будет проявлением справедливости. Их бабушки и дедушки 150 лет назад должны были уехать, но они чувствуют себя украинцами.

Надо думать, как действовать в отношении паспортов, что на приграничных территориях выдает Венгрия, Румыния", - считает дипломат.

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По его словам, до полной деоккупации Донбасса и Крыма не может быть никакого двойного гражданства с Россией.

"Кроме этого нужно четко прописать критерии получения. Крым - украинская территория. В Турции живут миллионы крымских татар. Что им нужно, чтобы получить украинский паспорт? Например, знание языка, законов, истории. Вообще достаточно просто заявления. Это дискуссионный вопрос. Не должны быть отдельно родина и диаспора. Должно быть консолидированное украинство", - добавляет Климкин.

Полное интервью с Павлом Климкиным читайте в журнале "Країна" от 20 февраля или здесь.