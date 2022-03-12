Стоимость топлива уменьшится: Кабмин согласовал снижение налогов

На заседании Кабмина 11 марта было принято решение снизить НДС на топливо с 20% до 7%. Это позволит снизить цену на топливо. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
"Согласована полная отмена налога на добавленную стоимость и акциза на топливо. На бензин, дизель. Это делается не только в контексте посевной кампании, которую следует начинать как обычно. Но в расчете на нужды всех граждан. Чтобы не было дефицита топлива в стране. Чтобы цены были стабильными", - сказал Зеленский.
Правительство свою часть работы сделало, теперь – дело за депутатами, подчеркнул президент.
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"Они должны безотлагательно поддержать это решение своим голосованием", - подчеркнул Зеленский.
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