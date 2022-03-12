Стоимость топлива уменьшится: Кабмин согласовал снижение налогов

 
Ексклюзивы
1/5
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Просмотров: 1539
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Просмотров: 2952
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 7560
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
Просмотров: 7257
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Просмотров: 101352
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
Просмотров: 6725
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2511
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2808
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
Просмотров: 6651
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
Просмотров: 2286
Фото
Все фото
3
5
4
3
9
Шмаляли из &quot;ураганов&quot;: украинские военные показали последствия действий российских &quot;освободителей&quot;
Шмаляли из "ураганов": украинские военные показали последствия действий российских "освободителей"
В Харькове задержали диверсантов
В Харькове задержали диверсантов
Назвал украинцев нацистами - водителя российского грузовика блокируют на польской границе
Назвал украинцев нацистами - водителя российского грузовика блокируют на польской границе
Посчитали потери россиян с начала вторжения
Посчитали потери россиян с начала вторжения
Люди прячутся в метро Харькова от российских бомб: фото
Люди прячутся в метро Харькова от российских бомб: фото
Видео
Все видео
"Гражданские, дети не дети… всех ху*рить" - в Харькове оккупантам дали команду стрелять в горожан
"Гражданские, дети не дети… всех ху*рить" - в Харькове оккупантам дали команду стрелять в горожан
Под Одессой 600 морпехов взбунтовались и не вышли из судна, дизертиров расстреливают: допрос оккупанта
Под Одессой 600 морпехов взбунтовались и не вышли из судна, дизертиров расстреливают: допрос оккупанта
Байрактор "поджарил" российский "Ураган"
Байрактор "поджарил" российский "Ураган"
Взяли в плен "вагнеровца" частной военной компании
Взяли в плен "вагнеровца" частной военной компании
"Таких сволочей еще не видела! С*ки они!": россиянка из Гостомеля излила свой гнев на оккупантов
"Таких сволочей еще не видела! С*ки они!": россиянка из Гостомеля излила свой гнев на оккупантов
Интервью
1/5
"До 700 миллионов человек в мире могут оказаться за чертой голода из-за войны в Украине" - Ярмак
"До 700 миллионов человек в мире могут оказаться за чертой голода из-за войны в Украине" - Ярмак
Просмотров: 423
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
Просмотров: 324
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
Просмотров: 3033
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
1 Просмотров: 4014
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 8883
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
10 марта 2022
Просмотров: 783
Коли нам море по коліно – хай московити бояться!
Після перегляду кінострічки "Великий диктатор" Гітлер оголосив Чарлі Чапліна особистим ворогом. Актор виставив його на посміховисько. Фюрера, грозу ...
суббота, 12 марта 2022 16:42

Спецтема: Война России против Украины

Стоимость топлива уменьшится: Кабмин согласовал снижение налогов

  Комментировать
Стоимость топлива уменьшится: Кабмин согласовал снижение налогов
Народные депутаты должны безотлагательно поддержать решение о снижении налогов. Фото: "Слово и дело"

На заседании Кабмина 11 марта было принято решение снизить НДС на топливо с 20% до 7%. Это позволит снизить цену на топливо. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Согласована полная отмена налога на добавленную стоимость и акциза на топливо. На бензин, дизель. Это делается не только в контексте посевной кампании, которую следует начинать как обычно. Но в расчете на нужды всех граждан. Чтобы не было дефицита топлива в стране. Чтобы цены были стабильными", - сказал Зеленский.

Правительство свою часть работы сделало, теперь – дело за депутатами, подчеркнул президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат

"Они должны безотлагательно поддержать это решение своим голосованием", - подчеркнул Зеленский.

Более 1,5 млн украинцев сегодня уже получили 6,5 тыс. грн государственной поддержки через приложение "Дія".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стоимость топлива уменьшится: Кабмин согласовал снижение налогов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
20
 Просмотров: 101343
Бывшего чиновника СБУ застрелили на блокпосту - СМИ
Бывшего чиновника СБУ застрелили на блокпосту - СМИ Просмотров: 68191
Оккупанты бьют по трем городам. Там сильные взрывы
Оккупанты бьют по трем городам. Там сильные взрывы
 Просмотров: 43753
&quot;Испуганный враг убегает, Z-трофеи покидает&quot; - захватчики показывают пятки от ВСУ
"Испуганный враг убегает, Z-трофеи покидает" - захватчики показывают пятки от ВСУ
5
 Просмотров: 37100
&quot;Здесь по кайфу люди живут&quot; - перехвачен разговор оккупанта
"Здесь по кайфу люди живут" - перехвачен разговор оккупанта
 Просмотров: 31047
Общество
"Гражданские, дети не дети… всех ху*рить" - в Харькове оккупантам дали команду стрелять в горожан
"Гражданские, дети не дети… всех ху*рить" - в Харькове оккупантам дали команду стрелять в горожан
 Просмотров: 270
Страны G7 объявили о новых санкциях против России
Страны G7 объявили о новых санкциях против России Просмотров: 2214
Украинская армия уничтожила военную технику оккупанта на 5 млрд долларов - Forbes
Украинская армия уничтожила военную технику оккупанта на 5 млрд долларов - Forbes Просмотров: 441
"Где я был эти 8 лет" - Птушкин записал видео для россиян о войне в Украине
"Где я был эти 8 лет" - Птушкин записал видео для россиян о войне в Украине Просмотров: 882
Под Одессой 600 морпехов взбунтовались и не вышли из судна, дизертиров расстреливают: допрос оккупанта
Под Одессой 600 морпехов взбунтовались и не вышли из судна, дизертиров расстреливают: допрос оккупанта
 Просмотров: 2988
Больше всего комментируют
3
"Методы Гитлера и Сталина": кадыровцы стреляют по захватчикам, которые отступают
3
Армия России не была готова к вторжению в Украину - ВСФ
3
Россия угрожает расстреливать конвои с иностранным оружием для Украины
2
Кучма - России: "Будьте вы прокляты, нацисты"
2
Путин начал посадкам ФСБ за провал своего "блицкрига" - СМИ
Голосов: 60355
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть