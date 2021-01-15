Стилист Мирошников рассказал, какой будет форма "пацанок" в новом сезоне

Директор заверила, что цвета формы способны настраивать на обучение и позитив. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

Директор Татьяна Мокриди подчеркнула, что форма важна в Школе леди проекта "Від пацанки до панянки", что показывает "Новый канал".

"Форма для участников 5-го сезона модная и удобная. Для девушек был разработан целый школьный комплект: брюки, пиджак, блузки и пальто. Участницы докажут, что леди можно быть в брюках и кроссовках", - рассказала Мокриди.

Руководитель проекта Ксения Бабенко отметила, что в этом сезоне они отказались от школьных юбок и платьев. Каблуки будут надевать только для особых случаев.

"Основными цветами стали оранжевый и синий. Ведь они присутствуют в палетке модных цветов сезона 2020/2021 института Pantone. Пиджак в клеточку - это современный римейк классических школьных форм английских и американских школ. Туфли - адаптация известных "дерби" под "пацанок", - объясняет стилист проекта Кирилл Мирошников.

Директор заверила, что цвета формы способны настраивать на обучение и позитив.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Победительница модельного реалити рассекретила, почему разошлась с французом

"Оранжевый - очень энергичный, излучает оптимизм и влияет на концентрацию внимания. Это цвет лидерства, смелости, воли и налаживание хороших отношений. Оранжевый помогает находиться в хорошем настроении, избежать стресса и улучшить работу мозга. Синий цвет часто встречается в формах разных школ и офисов . Голубой цвет - сочетание синего и белого. Поэтому с одной стороны он успокаивает, а с другой - способствует внимательности. Кстати, я тоже выступаю за школьную форму в школах. Считаю, что это дисциплинирует, настраивает на учебу и предотвращает излишнее буллинг", - пояснила Мокриди.

Наталия Борисова назвала несколько инструментов, которые помогут улучшить отношения в семье. Часто детям кажется, что отношения с родителями совсем не такие, как им хотелось бы иметь. Постоянные претензии, обиды и эмоциональная зависимость могут накладывать негативный отпечаток на взрослую жизнь. Как изменить отношение к маме, делится психолог реалити "Від пацанки до панянки", которое показывает "Новый канал", Борисова.