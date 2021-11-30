"Стерся коленный сустав, а теперь такое и на второй ноге" - женщине на эндопротез нужна помощь

Автор: Фото предоставлено Ольгой Нетребой 66-летняя Ольга Нетреба из села Степановка Боснянского района Черниговской области нуждается в эндопротезировании левого коленного сустава. Стоимость эндопротеза составляет около 100 тыс.грн. Нужна помощь.

66-летняя Ольга Нетреба из села Степановка Боснянского района Черниговской области нуждается в эндопротезировании левого коленного сустава. В сентябре такую операцию перенесла на правой ноге. Стоимость эндопротеза составляет около 100 тыс. грн. Нужна помощь.

"Я всю жизнь работала уборщицей и сторожем в школе. 10 лет назад появились проблемы с правой ногой. Начало болеть колено, - рассказала Gazeta.ua Ольга Нетреба. - Но мне приходилось много ходить, потому что ухаживала за мужем-инвалидом. Два года назад скончался. Нога уже настолько болела, что не могла терпеть, обратилась к областному ортопеду. Сказал, стерся коленный сустав, а теперь такое и на другой ноге. Передвигаюсь с ходунками. Деньги на первую операцию собирали два года, потому что эндопротез стоит почти 100 тысяч гривен. Дочь взяла кредит. Деньги давали родственники, кумовья, друзья и соседи. В сентябре меня прооперировали. Теперь такую же операцию нужно делать и на левой ноге. И срочно. Иначе не буду ходить. Потому времени на сбор денег нет. Дочь до сих пор выплачивает кредит за первую операцию. Вынуждена обращаться к людям. Прошу у них помощи на вторую операцию. Буду благодарна за каждую гривну".

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Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 5168 7554 5375 6484 (зять Ольги Нетребы Улитко Николай Николаевич).