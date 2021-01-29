Стерненку отменили арест

Автор: t.me/ssternenko

Суд отменил домашний арест активисту и блогеру Сергею Стерненку, которого подозревают в убийстве во время самозащиты. Его отпустили на поруки народного депутата от "Голоса" Романа Лозинского.

Об этом Стерненко сообщил в Telegram-канале.

"Суд передал меня на личное поручительство народному депутату Лозинскому", - написал Стерненко.

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В июне 2020-го одесского активиста Сергея Стерненко отправили под домашний арест, который постоянно продолжали. Ему инкриминируют умышленное убийство и незаконное ношение холодного оружия. 2 года назад на Стерненко были совершены 3 покушения. Во время 3-го, 24 мая, двое злоумышленников напали на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у 2-го нападающего, которого полиция вскоре задержала, но сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позже - государственную охрану. Через некоторое время он сбежал из Украины. В "убийстве" Стерненко обвиняют политики времен Виктора Януковича и пророссийские телеканалы. Прокурор Андрей Радионов, который ранее был старшим группы прокуроров по делу Стерненко, сообщил о давлении со стороны генпрокурора Ирины Венедиктовой.