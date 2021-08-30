Стажировка мечты: Carlsberg Ukraine попала в ТОП-10 по версии студентов (PR)

Молодежь выбирает Carlsberg Ukraine как наилучшее место для стажировки или будущей работы. Новое поколение стремится строить свою карьеру в современной международной компании, предоставляющей равные возможности для всех.

Недавно молодежная платформа UGEN провела два опроса среди студентов и недавних выпускников. В опросе приняли участие более 1341 респондента. Среди студентов и выпускников с опытом работы от 1 до 5 лет — компания попала в ТОП-10 наилучших работодателей. А среди студентов и выпускников без опыта или с опытом работы до 1 года — в ТОП-10 как потенциальный работодатель или место для стажировки.

Не секрет, что в выборе будущего места трудоустройства, в современных реалиях молодежь довольно требовательна и руководствуется высокими стандартами. Для нее важны не только комфортные условия труда или конкурентная заработная плата, но и репутация и социальная ответственность бизнеса. Мы гордимся нашими коллегами, которые ежедневно ставят высокую планку и достигают результатов, являются наставниками для молодых людей и делятся своими навыками.

В 2021 году компания Carlsberg Ukraine получила награду в VII Всеукраинском рейтинге качества управления репутацией "Репутационные АКТИВисты" в номинации "Репутационная стабильность". Carlsberg Ukraine является частью Carlsberg Group, одной из ведущих пивоваренных групп в мире с большим портфелем брендов пива и других напитков. В состав Carlsberg Ukraine входят заводы в Запорожье, Киеве и Львове. В портфель Carlsberg в Украине входят пиво, алкогольные и безалкогольные напитки таких торговых марок, как "Львовское", Robert Doms, Baltika, Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg 1664, "Арсенал", "Квас Тарас", Somersby, Guinness, Seth & Riley's Garage, Warsteiner, Grimbergen и другие. Более подробную информацию можно получить на сайте carlsbergukraine.com.