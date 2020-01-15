Стартует сертификация учителей: что изменилось

15 января стартует регистрация на сертификацию учителей начальных классов. В министерстве решили изменить процедуру проведения. Подать документы можно до 31 января.

В этом году участие в сертификации смогут принять 2000 учителей.

"В прошлом году мы тщательно следили за первой пилотной сертификацией. Мы благодарны всем учителям, принявшим в ней участие, – без нашего общего опыта мы не имели бы данных, которые сегодня позволяют нам совершенствовать сертификацию", – рассказала министр образования Украины Анна Новосад.

Сертификация будет происходить в три этапа:

– на первом учителя будут писать тест;

– второй предусматривает оценивание собственного педагогического мастерства;

– заключительным этапом будет демонстрация своего практического опыта работы.

Если учитель успешно пройдет все три этапа, то получит сертификат и надбавку к заработной плате в размере 20%.

Автор: МОН Сертификация проходит в три этапа

Впервые в Украине сертификация учителей состоялась в 2019 году. Тогда на нее зарегистрировались 857 педагогов, сертификаты получили 705.