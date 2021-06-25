Стартует дополнительная сессия ВНО-2021: график тестирований

Дополнительная сессия внешнего независимого оценивания в Украине начинается 29 июня.

Результаты дополнительной сессии разместят на информационных страницах участников ВНО до 23 июля, сообщили в Украинском центре оценивания качества образования. Дополнительную сессию ежегодно проводят для лиц, которые по уважительным причинам не имели возможности принять участие в основной сессии ВНО.

В этом году дополнительная сессия внешнего независимого оценивания будет проходить по такому графику:

На тестировании стоит иметь с собой:

- несколько ручек с чернилами насыщенного черного цвета;

- бутылку с питьевой водой без этикетки;

- средства индивидуальной защиты, которые участник ВНО сможет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться.

Во время тестирования абитуриентам запрещено иметь любые средства связи, устройства считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатные и рукописные материалы, которые не предусмотрены процедурой тестирования.

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25 июня участники ВНО получили результаты еще по четырем предметам: по украинскому языку и литературе, истории Украины и биологии. Баллы за экзамен по географии должны объявить 26 июня. Со дня объявления результатов по каждому предмету участники могут в течение пяти дней подать апелляционное заявление.