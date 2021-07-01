Стартовала регистрация э-кабинетов абитуриентов: что известно

Для регистрации советуют использовать почту, разрешенную в Украине. Фото: pixabay.com

С 1 июля в Украине началась регистрация электронных кабинетов абитуриентов для поступления в вузы.

Э-кабинеты можно зарегистрировать по сертификатам ВНО или согласно дипломам младшего специалиста, младшего бакалавра, профессионального младшего бакалавра и магистра.

Прием заявлений будет осуществляться в течение 14-23 июля. В этом году можно подать до пяти заявлений на бюджет в любой вуз без ограничения количества специальностей и до 30 заявлений на контракт. Вступительные испытания будут проходить с 24 по 30 июля.

Прием заявлений и документов от поступающих заканчивается: 16 июля - для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов, творческих конкурсов; 23 июля - для тех, кто поступает по результатам ВНО, экзаменов, творческих конкурсов, пройденных с 1 по 13 июля.

В этом году действительными для поступления являются сертификаты 2018, 2019, 2020, 2021 годов. Абитуриенты могут подавать сертификаты ВНО, комбинируя их по собственному выбору. От поступающих в магистратуру будут приниматься результаты единого вступительного экзамена 2020 и 2021 годов, а результаты единого профессионального вступительного испытания – только 2021 года.

Первые дни регистрации являются самыми трудными в связи с большим количеством запросов. Часто поступающие пытаются зарегистрировать э-кабинет на несуществующий или запрещенный в Украине адрес электронной почты.

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