Стало известно, сколько зарабатывает пресс-секретарь Зеленского

Должностной оклад пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлии Мендель составляет 15 720 грн.
Именно такую цифру указали в ответе Администрации президента на запрос сайта "Украинские новости".
"Должностной оклад пресс-секретаря президента Украины Ю. Мендель установлен в размере 15 720 гривен согласно постановлению Кабинета министров от 18 января 2017 года №15 "Вопросы оплаты труда работников государственных органов", - говорится в ответе.
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Президент Владимир Зеленский назначил на должность спикера 32-летнюю журналистку Юлию Мендель. Конкурс на должность объявили 30 апреля. Было более 3 тыс. претендентов. Среди кандидатов журналисты, пиар-менеджеры, телеведущие, блогеры, студенты, актеры.
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