Стало известно, сколько зарабатывает пресс-секретарь Зеленского

Должностной оклад пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлии Мендель составляет 15 720 грн.

Именно такую цифру указали в ответе Администрации президента на запрос сайта "Украинские новости".

"Должностной оклад пресс-секретаря президента Украины Ю. Мендель установлен в размере 15 720 гривен согласно постановлению Кабинета министров от 18 января 2017 года №15 "Вопросы оплаты труда работников государственных органов", - говорится в ответе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Спикер Зеленского возмутила украинцевский обвинением ВСУ

Другая информация отсутствует.

Зарплата пресс-секретаря президента.

Президент Владимир Зеленский назначил на должность спикера 32-летнюю журналистку Юлию Мендель. Конкурс на должность объявили 30 апреля. Было более 3 тыс. претендентов. Среди кандидатов журналисты, пиар-менеджеры, телеведущие, блогеры, студенты, актеры.