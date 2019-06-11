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вторник, 11 июня 2019 10:18

Стало известно, сколько зарабатывает пресс-секретарь Зеленского

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Должностной оклад пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлии Мендель составляет 15 720 грн.

Именно такую цифру указали в ответе Администрации президента на запрос сайта "Украинские новости".

"Должностной оклад пресс-секретаря президента Украины Ю. Мендель установлен в размере 15 720 гривен согласно постановлению Кабинета министров от 18 января 2017 года №15 "Вопросы оплаты труда работников государственных органов", - говорится в ответе.

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Другая информация отсутствует.

  Зарплата пресс-секретаря президента.
Зарплата пресс-секретаря президента.
Президент Владимир Зеленский назначил на должность спикера 32-летнюю журналистку Юлию Мендель. Конкурс на должность объявили 30 апреля. Было более 3 тыс. претендентов. Среди кандидатов журналисты, пиар-менеджеры, телеведущие, блогеры, студенты, актеры.
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Дата
11
июня

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