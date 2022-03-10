Стало известно, сколько украинцев поддерживают разрыв связей Украинской православной церкви Московского патриархата с РПЦ

Более половины украинских верующих за разрыв связей УПМП с РПЦ. Фото - pravyysektor.info

63% украинцев поддерживают идею разрыва связей Украинской православной церкви Московского патриархата с Русской православной церковью.

Об этом сообщает социологическая группа "Рейтинг".

Не поддерживает эту идею 10% опрошенных. 18% респондентов сказали, что им безразлично. Еще 9% граждан затруднились ответить.

Как отмечают социологи, идею расторжения связей с РПЦ поддерживает и большинство прихожан УПЦ МП – 52%. Против выступают 13%, безразлично к этому относятся 24%.

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Опрос проводился 8–9 марта среди граждан в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошены 1200 респондентов с помощью телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,8%.

Закон Украины "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов" в четверг 10 марта подписал президент Украины Владимир Зеленский. Закон определяет правовые основы принудительного изъятия по мотивам общественной необходимости объектов права собственности (включая случаи, при которых это требуется военной необходимостью) Российской Федерации, как государства, начавшего полномасштабную войну против Украины, и его резидентов.