Стало известно, почему Медведчук поехал в Крым

Медведчук с женой поехали в Крым. Фото: 24tv.ua

Нардеп от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Виктор Медведчук поехал в Крым на отдых.

"Виктор Медведчук находится в отпуске как народный депутат и отдыхает с семьей в Крыму", - сказал прессекретар Медведчука Олег Бабанин в комментарии Крим.Реалии.

Ранее сообщалось, что Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко в воскресенье въехали в оккупированный Крыму через пункт пропуска "Каланчак". Их сопровождали сотрудники Национальной полиции Украины Григорий Чалый и Владислав Галишин. Они пересекли пункт пропуска около 14:30.

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"Сегодня народный депутат Медведчук в сопровождении граждан Чалого, Засенко, Галишина и госпожи Марченко на микроавтобусе "Мерседес" г/н АА3121СМ выехал в Крым через КПВВ "Каланчак".. Это не просто унижение государства, против которого Россия развязала войну, это поступок, на который должна последовать немедленная реакция органов безопасности. Так же, как и на действия сотрудников Национальной полиции Украины Чалого и Галишина (по данным сайта declarations.com.ua), которые почему-то сопровождают Медведчука на оккупированной территории", - написал журналист Сергей Иванов в Facabook.

В июне этого года СМИ писали, что семья Медведчука владеет в Крыму бизнесом, который появился там уже после российской аннексии, и недвижимостью.