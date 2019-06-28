Стало известно о состоянии и травмах экс-мера Конотопа

Бывший мэр Конотопа Артем Семенихин получил тяжелую открытую черепно-мозговую травму. Точный диагноз врачи не называют.
"У пострадавшего кранио-торокальная травма и травмы мягких тканей. То есть, кроме ушибов, он получил тяжелую травму головы и повреждение груди. В частности, врачи установили переломы костей черепа", сообщил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко.
"После госпитализации в Киевский институт нейрохирургии им. Академика Ромоданова потерпевшему предстоит операция, длительное лечение и последующая реабилитация", - отметил Бутенко.
Состояние Семенихина остается тяжелым.
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27 июня, ночью неизвестные напали на бывшего мэра Конотопа Семенихина и нанесли ему тяжкие телесные повреждения. Полицейские квалифицировали произошедшее как "покушение на убийство".
Рассматриваются три основные версии покушения на убийство Семенихина: нападение из-за его общественно-политической деятельностй, а также из мотивов хулиганства и через личные неприязненные отношения. Для расследования нападения на Семенихина в регион направлена усиленная следственно-оперативная группа из числа руководителей Департамента уголовного розыска, Главного следственного управления, а также других необходимых подразделений Нацполиции Украины.
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