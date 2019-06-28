Стало известно о состоянии и травмах экс-мера Конотопа

У Артема Семенихина открытая черепно-мозговая травма. Фото УНИАН

Бывший мэр Конотопа Артем Семенихин получил тяжелую открытую черепно-мозговую травму. Точный диагноз врачи не называют.

"У пострадавшего кранио-торокальная травма и травмы мягких тканей. То есть, кроме ушибов, он получил тяжелую травму головы и повреждение груди. В частности, врачи установили переломы костей черепа", сообщил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко.

"После госпитализации в Киевский институт нейрохирургии им. Академика Ромоданова потерпевшему предстоит операция, длительное лечение и последующая реабилитация", - отметил Бутенко.

Состояние Семенихина остается тяжелым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кандидата в нардепы избили: мужчина в реанимации

27 июня, ночью неизвестные напали на бывшего мэра Конотопа Семенихина и нанесли ему тяжкие телесные повреждения. Полицейские квалифицировали произошедшее как "покушение на убийство". Рассматриваются три основные версии покушения на убийство Семенихина: нападение из-за его общественно-политической деятельностй, а также из мотивов хулиганства и через личные неприязненные отношения. Для расследования нападения на Семенихина в регион направлена ​​усиленная следственно-оперативная группа из числа руководителей Департамента уголовного розыска, Главного следственного управления, а также других необходимых подразделений Нацполиции Украины.