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пятница, 05 октября 2018 02:40

Стало известно, когда украинцы смогут обменять старый паспорт на ID-карту

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Стало известно, когда украинцы смогут обменять старый паспорт на ID-карту
Теперь можно обменять старый паспорт на ID-карту. Фото: Утро

Уже со следующего месяца граждане Украины могут обменять собственные паспорта на ID-карты.

"С 1 ноября 2018 граждане Украины смогут обменять паспорта в форме книжечки на паспорт в форме карточки по желанию в любое время", - сообщает пресс-служба ГТСУ.

Обязательная замена документов законодательством не предусмотрена, согласно закону, все ранее выданные документы будут действовать до окончания срока их действия.

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Стоимость оформления и обмен паспорта гражданина Украины в форме ID-карты (кроме оформления паспорта гражданина впервые) за 20 рабочих дней составляет 87 грн, за 10 дней - 174 грн. Стоимость оформления паспорта для выезда за границу за 20 дней составляет 253 гривны, от 3 до 7 дней - 506 грн. Стоимость оформления проездного документа беженца, удостоверение лица без гражданства для выезда за границу, вид на жительство и проездного документа лица, которому предоставлена ​​дополнительная защита, в срок в течение 15 рабочих дней составит 156,46 грн.

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