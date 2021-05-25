Стало известно, какой город в Украине самый загрязненный

В Украине составили рейтинг самых загрязненных городов.
По данным Госэкоинспекции, рейтинг возглавил Мариуполь. Рядом с ним два города Днепропетровской области - Каменское и Днепр. По словам чиновников, лидерами эти города стали через загрязненную окружающую среду. Поспособствовали этому крупные промышленные предприятия в этих городах, рассказали в эфире "Сніданок з 1+1".
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В пятерку самых загрязненных вошли также Кривой Рог и Одесса. Также в первой десятке городов с наиболее загрязненным воздухом оказались Киев, Николаев, Херсон, Запорожье и Краматорск.
Пандемия коронавируса помогла предотвратить более 32 тыс. преждевременных смертей от загрязненного воздуха в мире. Так произошло из-за уменьшения количества транспорта на дорогах.
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