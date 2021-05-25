Стало известно, какой город в Украине самый загрязненный

Рейтинг загрязненных городов возглавил Мариуполь. Фото: rubryka.com

В Украине составили рейтинг самых загрязненных городов.

По данным Госэкоинспекции, рейтинг возглавил Мариуполь. Рядом с ним два города Днепропетровской области - Каменское и Днепр. По словам чиновников, лидерами эти города стали через загрязненную окружающую среду. Поспособствовали этому крупные промышленные предприятия в этих городах, рассказали в эфире "Сніданок з 1+1".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Часть Украины уйдет под воду - что нам готовит глобальное потепление

В пятерку самых загрязненных вошли также Кривой Рог и Одесса. Также в первой десятке городов с наиболее загрязненным воздухом оказались Киев, Николаев, Херсон, Запорожье и Краматорск.

Пандемия коронавируса помогла предотвратить более 32 тыс. преждевременных смертей от загрязненного воздуха в мире. Так произошло из-за уменьшения количества транспорта на дорогах.