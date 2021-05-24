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понедельник, 24 мая 2021 18:24

Коронавирус спас 32 тыс. людей от преждевременной смерти

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Коронавирус спас 32 тыс. людей от преждевременной смерти
Результаты исследования опубликовали в журнале Science Advances. Фото: pixabay.com

Пандемия коронавируса помогла предотвратить более 32 тыс. преждевременных смертей от загрязненного воздуха в мире.

Так произошло из-за уменьшения количества транспорта на дорогах. Результаты исследования опубликовали в журнале Science Advances, передает Daily Mail.

Эксперты Массачусетского технологического института обнаружили, что пандемия существенно снизила концентрацию диоксида азота в атмосфере во всем мире.

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"Соответствующие меры на вспышку Covid-19 привели к одному из самых краткосрочных сокращений антропогенных выбросов в современной истории", - написала команда, которую возглавлял инженер Гийом Шоссьер.

Это привело к предотвращению преждевременной смерти около 32 тыс. человек, в том числе около 21 тыс. в Китае.

Загрязнение Черного моря микропластиком составляет более 1 млн частиц на каждый квадратный метр поверхности моря. Микропластик обнаружили даже в крошечных организмах зоопланктона.

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