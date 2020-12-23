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среда, 23 декабря 2020 14:42

Стало известно, будут ли ограничивать доступ к главной елки страны

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Стало известно, будут ли ограничивать доступ к главной елки страны
Фото: Департамент культуры КГГА

Риск заразиться коронавирусом на свежем воздухе крайне низок. Поэтому главная елка страны на Софийской площади в Киеве будет открытой для киевлян и гостей города.

Об этом сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, пишет ТСН.

Он отметил, что за соблюдением ограничений на ярмарках должны следить организаторы. Если они будут этим пренебрегать, их ждут наказания. Какие именно - Рубан не уточнил.

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"Сегодня рассматривается прежде всего вопрос массового скопления людей. На ярмарках есть организаторы, которые отвечают за соблюдение определенного режима. Они должны обеспечить разметку и контролировать определенную дистанцию. А что касается открытого пространства, прогулок в парке, возле елки, в местах, где будет празднование, никакого приостановление не будет. Только у мест для развлечений", - сказал Рубан в эфире канала "Украина 24".

По словам чиновника, запретят работать локациям с развлечениями, где массово скопляются люди.

В субботу, 19 декабря, в Киеве торжественно зажгли главную елку страны на Софийской площади. Елку оформили в тематике сказочного леса. Украсили игрушками в виде лесных зверей, шишек, грибов, желудей. Всего развесили около 1,5 тыс. украшений. Главный новогодний городок покрыла светодиодная шляпа, диаметром 62 м. Сияет она оранжевым оттенком.

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