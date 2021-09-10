Стало больше смертей: обновленная Covid-статистика в Украине

Всего в Украине провели более 12,2 млн ПЦР-тестирований. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 3615 новых больных коронавирусом. Из них детей – 348, медработников – 61.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (406), Харьковской (341), Львовской (292), Черновицкой (235) и Одесской (235) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 310 554 человека. Умерли 54 251 пациент, из них 76 – за последние сутки. Выздоровели 2 218 873 человека, за последние сутки – 1310, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 60 981 тест на Covid-19. Из них методом ПЦР – 28 961, ИФА – 6 784. Также сделали 25 236 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 12,2 млн ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 406 случаев;

Винницкая область - 98 случаев;

Волынская область - 91 случай;

Днепропетровская область - 196 случаев;

Донецкая область - 110 случаев;

Житомирская область - 112 случаев;

Закарпатская область - 22 случая;

Запорожская область - 165 случаев;

Ивано-Франковская область - 90 случаев;

Киевская область - 162 случая;

Кировоградская область - 13 случаев;

Луганская область - 109 случаев;

Львовская область - 292 случая;

Николаевская область - 69 случаев;

Одесская область - 233 случая;

Полтавская область - 70 случаев;

Ровенская область - 110 случаев;

Сумская область - 78 случаев;

Тернопольская область - 147 случаев;

Харьковская область - 341 случай;

Херсонская область - 97 случаев;

Хмельницкая область - 191 случай;

Черкасская область - 99 случаев;

Черновицкая область - 235 случаев;

Черниговская область - 79 случаев.

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В Киеве, Харькове и Днепре сохраняется критическая ситуация с распространением коронавируса. Для городов-миллионников характерно широкое распространение инфекции и быстрое заполнение больниц пациентами. Такую закономерность связывают с большими скоплениями людей в торговых центрах и в транспорте.