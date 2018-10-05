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воскресенье, 07 октября 2018 20:23

США впервые называли руководство России преступниками

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США впервые называли руководство России преступниками
США впервые называли руководство России преступниками Фото: depo.ua

Впервые Министерство юстиции, а с ним и вся администрация президента США, откровенно называли руководство России преступниками.

Об этом Gazeta.ua рассказал эксперт по международным отношениям и безопасности Алексей Куропьятник.

Власти США объявили обвинения семи гражданам России, которых считают сотрудниками Главного разведывательного управления. Их подозревают в хакерских атаках на Всемирное антидопинговое агентство, Международную федерацию футбола, Спортивный арбитражный суд антидопинговое агентство США и японо-американскую электротехническую и ядерноэнергетическую компанию Westinghouse Electric.

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"Мы свидетели нового этапа, когда вещи начинают называть своими именами. Пришло время, когда все политические, экономические, моральные соображения толкают государства говорить откровенно. Заявили, что россияне в состоянии спортивного допинга сначала начали обманывать мировое сообщество, их поймали. В ответ на это начали намеренно вредить, нарушили закон. Теперь они преступники. Там сказали важную фразу, что действия поддержаны государством на самом высоком уровне. Что это не отдельные представители олимпийского комитета России или отдельных видов спорта. Еще никогда так откровенно и четко Министерство юстиции, а с ним и вся администрация президента США не называли руководство Российской Федерации преступниками. Это другой этап дальнейших отношений на политическом уровне, что будет иметь последствия в правовой плоскости. Их будут пытаться наказать, потому что это не административное нарушение. Это уже уголовное дело. Речи о хакерах на самом деле не было. Потому что они лишь инструмент для выполнения приказов руководства России. Как США планируют действовать дальше не сообщили. Но в Вашингтоне четко разбираются в правовой стороне дела. Шаг за шагом будут идти к усилению давления, и наблюдать за реакцией виновных", говорит Алексей Куропьятник.

Российские хакеры похитили конфиденциальный дипломатический отчет по Украине из Министерства иностранных дел Бельгии.

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Дата
07
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