Российские хакеры похитили информацию об Украине из МИД Бельгии

Российские хакеры атаковали бельгийский МИД

Российские хакеры похитили конфиденциальный дипломатический отчет по Украине из Министерства иностранных дел Бельгии 2014-го. Сделали это те же россияне, которые хотели совершить кибератаку против Организации по запрещению химического оружия в Гааге (ОЗХЗ), Нидерланды.

"Федеральная прокуратура Бельгии расследует инциденты 2014-го, когда хакеры похитили конфиденциальный доклад МИД Бельгии в отношении Украины", - сообщила бельгийская телерадиокомпания RTBF.

Расследование бельгийской прокуратуры продолжается. Имена подозреваемых пока не назвали.

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4 октября Нидерланды обнародовали информацию о попытке российских разведчиков взломать и инфицировать Wi-Fi ОЗХО. Совместными усилиями разведки Британии и Нидерландов эту операцию удалось прервать. Организация по запрещению химического оружия проводила расследование отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери. Нидерланды выслали 4 сотрудников ГРУ РФ со своей территории.