Российские хакеры похитили информацию об Украине из МИД Бельгии

 
Ексклюзивы
1/5
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
1 Просмотров: 4869
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
2 Просмотров: 1179
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
1 Просмотров: 1170
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 1530
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
2 Просмотров: 1089
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Просмотров: 1260
Россия покупает западных политиков
Россия покупает западных политиков
Просмотров: 603
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Просмотров: 2187
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
2 Просмотров: 12780
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
4 Просмотров: 4941
Фото
Все фото
4
10
11
42
7
&quot;Можете достать до Москвы&quot;: в России испугались украинского оружия
"Можете достать до Москвы": в России испугались украинского оружия
Летающий пес и влюбленные парни - показали лучшие Инстаграм-фото
Летающий пес и влюбленные парни - показали лучшие Инстаграм-фото
Голые и дикие: фотограф снимает цветных людей в горах
Голые и дикие: фотограф снимает цветных людей в горах
Как жили бедные районы Англии в 1970-е - подборка фото
Как жили бедные районы Англии в 1970-е - подборка фото
Не сдержал чувств - тюлень бросился обнимать дайвера
Не сдержал чувств - тюлень бросился обнимать дайвера
Видео
Все видео
Мир прощается с Шарлем Азнавуром
Мир прощается с Шарлем Азнавуром
В лобовой аварии погибли 13 пассажиров маршрутки
В лобовой аварии погибли 13 пассажиров маршрутки
"Королева танцев" - Тереза Мэй обескуражила публику
"Королева танцев" - Тереза Мэй обескуражила публику
Предатель и подонок - Путин "отблагодарил" Скрипаля за поддержку
Предатель и подонок - Путин "отблагодарил" Скрипаля за поддержку
У Кремля угрожают взорвать авто
У Кремля угрожают взорвать авто
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 378
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1269
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5238
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9612
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
04 октября 2018
Просмотров: 459
Проминувши Божки
Буває, не одразу вгадуєш, що з тобою робиться. От недавно ми з дочкою добиралися додому з Яготина — машиною. Я попросив шофера поїхати через ...
пятница, 05 октября 2018 12:55

Российские хакеры похитили информацию об Украине из МИД Бельгии

  Комментировать
Российские хакеры похитили информацию об Украине из МИД Бельгии
Российские хакеры атаковали бельгийский МИД

Российские хакеры похитили конфиденциальный дипломатический отчет по Украине из Министерства иностранных дел Бельгии 2014-го. Сделали это те же россияне, которые хотели совершить кибератаку против Организации по запрещению химического оружия в Гааге (ОЗХЗ), Нидерланды.

"Федеральная прокуратура Бельгии расследует инциденты 2014-го, когда хакеры похитили конфиденциальный доклад МИД Бельгии в отношении Украины", - сообщила бельгийская телерадиокомпания RTBF.

Расследование бельгийской прокуратуры продолжается. Имена подозреваемых пока не назвали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "России следовало бы остановиться" - выгнали шпионов, вмешивающихся в расследование трагедии МН17

4 октября Нидерланды обнародовали информацию о попытке российских разведчиков взломать и инфицировать Wi-Fi ОЗХО. Совместными усилиями разведки Британии и Нидерландов эту операцию удалось прервать. Организация по запрещению химического оружия проводила расследование отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери. Нидерланды выслали 4 сотрудников ГРУ РФ со своей территории.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Российские хакеры похитили информацию об Украине из МИД Бельгии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
октября

В Бабьем Яру установили памятник "дорога смерти"

Самое читаемое
Не скрывая правду: фотограф показал настоящую Россию
Не скрывая правду: фотограф показал настоящую Россию
28
 Просмотров: 138015
Юная модель выбирает миниатюрные наряды, которые едва удерживают ее сексуальные формы
Юная модель выбирает миниатюрные наряды, которые едва удерживают ее сексуальные формы
32
 Просмотров: 107054
Украинка, которая страстно расцеловала Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид
Украинка, которая страстно расцеловала Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид
8
 Просмотров: 56623
Как жили бедные районы Англии в 1970-е - подборка фото
Как жили бедные районы Англии в 1970-е - подборка фото
42
 Просмотров: 41729
&quot;Счастливая с Потапом&quot; - в сети отреагировали на новое фото Каменских
"Счастливая с Потапом" - в сети отреагировали на новое фото Каменских Просмотров: 17200
Мир
Бесследно исчез новоизбранный президент Интерпола
Бесследно исчез новоизбранный президент Интерпола Просмотров: 54
Мир прощается с Шарлем Азнавуром
Мир прощается с Шарлем Азнавуром
 1 Просмотров: 1143
Нобелевскую премию мира присудили борцам с сексуальным насилием
Нобелевскую премию мира присудили борцам с сексуальным насилием Просмотров: 99
Беларусь хочет помиловать украинского журналиста
Беларусь хочет помиловать украинского журналиста Просмотров: 585
Больше не Капитан Америка: Крис Эванс покинул проект "Мстители"
Больше не Капитан Америка: Крис Эванс покинул проект "Мстители" Просмотров: 279
Больше всего комментируют
17
"Украинцы бы не понимали русского, если бы не большевистская оккупация": Супрун о языковом законопроекте
7
В школах отказываются изучать русский язык
4
У Кремля угрожают взорвать авто
4
Рада еще на год предоставила Донбассу особый статус
3
Сенат США признал Голодомор геноцидом украинского народа
Голосов: 221
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua