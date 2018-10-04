"России следовало бы остановиться" - выгнали шпионов, вмешивающихся в расследование трагедии МН17

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Военная разведка России пыталась украсть документы о расследовании авиакатастрофы MH17 в Украине. Об этом заявила на брифинге министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд. Шпионов депортировали весной. Пресс-конференция проходила совместно с представителями Великобритании.

Один из российских шпионов на территории Нидерландов пытался осуществить кибератаку на прокуратуру и полицию Малайзии. Это одна из стран, которая входит в международную группу по расследованию катастрофы MH17. У него нашли ноутбук, с которого планировали совершить нападение, сообщает RTL NIEUWS.

Сегодня объявили, что в апреле выслали 4 российских разведчиков. Их имена: Алексей Сергеевич Моренець, Евгений Михайлович Серебряков, Олег Михайлович Сотников и Алексей Валерьевич Минин. Они планировали кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия. Один из них атаковал малазийских правоохранителей.

Чотири офіцери в'їхали до Нідерландів 10 квітня з дипломатичними паспортами. Вони також мали великі суми готівки: €20 тис. та $20 тис., сказав начальник Служби військової розвідки та безпеки Онно Ейчелсхайм.

По крайней мере один сотрудник ГРУ пытался похитить из Малайзии информацию по расследованию катастрофы MH17, заявил британский посол в Нидерландах Питер Уилсон.

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Российские разведчики были в районе штаба ОЗХО в Гааге. Пытались сломать и инфицировать Wi-Fi организации.

"Наше правительство действительно озабочено этой попытку нападения. Мы прервали кибероперацию до того, как она нанесли серьезные убытки. России следовало бы остановиться. Мы только что вызвали посла", - заявила Бейлевелд.

"Мы не должны ждать признания от Москвы. Власти желает сохранить свои лица и, вероятно, поставить под сомнение доказательства. Они также делают это в самом деле Скрипаля и в катастрофе MH17. Если вы возражаете то в течение длительного времени, трудно вдруг признаться", - считает нидерландский политолог Юст Смирс.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что российская военная разведка неоднократно устраивала "бессистемные и безрассудные" кибератаки на политические институты, компании, СМИ и спортивные организации по всему миру. По данным экспертов британского Национального центра по кибербезопасности, Главное разведывательное управление (ГРУ) "почти наверняка" причастно к деятельности хакерских группировок APT 28, Sofacy, Sednit, Sandworm, Киберхалифат, КиберБеркут и ряду других.