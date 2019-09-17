США и ЕС призывают честно расследовать преступления против Гонтаревой

В посольстве США призывают к справедливому расследованию дела о сожжен дом Гонтаревой. Фото: unian

В посольстве США призывают наказать не только тех, кто сжег дом Валерии Гонтаревой, но и заказчиков.

Делегация ЕС подчеркнула, что нападения на экс-главу Национального банка недопустимы, пишет unian.

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"Мы приобщаемся к президенту Зеленского и другим украинским чиновникам, призывая к срочному и тщательного расследования поджога дома бывшей главы НБУ Гонтаревой. Мы солидарны с украинским народом и надеемся, что ответственные органы привлекут к ответственности не только виновных в нападении на Гонтареву и угрозах ей, но и тех, кто заказал такие нападения", - говорят американские дипломаты.

"Мы ожидаем, что правоохранительные органы проведут расследование и привлекут виновных к ответственности без затягиваний", - говорится в сообщении в twitter дипломатической миссии ЕС.

В селе Гореничи под Киевом сожгли дом экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.