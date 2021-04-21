Среди украинцев смертность от Covid-19 на третьем месте

Covid-19 как причина в статистике смертей украинцев в январе-феврале 2021 года занял третье место.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
В течение января-февраля 2021 года в Украине умерли 109 112 человек, что почти на 9 тыс. смертей больше, чем за аналогичный период прошлого года - в январе-феврале 2020-го зарегистрировали 100 738 умерших.
Главной причиной смертности традиционно являются сердечно-сосудистые заболевания. От болезней системы кровообращения, в том числе инсультов и инфарктов, за указанный период умерли 71 638 человек.
Вторую позицию в структуре смертности занимают онкологические заболевания. От рака и других новообразований умерли 11 702 человека.
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От Covid-19 умерли 6936 человек, что соответствует третьей позиции в списке причин смертности украинцев. При этом от болезней органов дыхания, включая грипп и пневмонию, умерли 3457 человек.
Четвертое место в статистике принадлежит внешним причинам смерти, включая с автокатастрофы, несчастные случаи, отравления и самоубийства: 4634 умерших.
От болезней органов пищеварения умерли 4137 человек, что соответствует пятом месту в статистике причин смерти.
Государственный департамент США 20 апреля рекоменовал воздержаться от поездок в Украину из-за ситуации с коронавирусом.
Украину не рекомендуют посещать даже тем, кто прошел полный курс вакцинации против Covid-19 - из-за риска распространения различных штаммов коронавируса.
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