Госдеп США не рекомендует ехать в Украину

Украину не рекомендуют посещать даже тем, кто прошел полный курс вакцинации. Фото: Укринформ

Государственный департамент США рекомендует воздержаться от поездок в Украину из-за ситуации с коронавирусом.

"Центры контроля и профилактики заболеваний США (CDC) обнародовали сообщение о четвертом уровне угрозы здоровью во время путешествий в Украину из-за коронавируса, указав на очень высокий уровень заболеваемости Covid-19 в стране", - говорится в официальном сообщении Госдепа.

Украину не рекомендуют посещать даже тем, кто прошел полный курс вакцинации против Covid-19 - из-за риска распространения различных штаммов коронавируса.

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Также советуют не посещать Крым в связи с российской оккупацией и отдельные районы Донецкой и Луганской областей, где идет вооруженный конфликт.

В понедельник Госдепартамент заявил о пересмотре политики рекомендаций относительно путешествий в другие страны. "Это обновление приведет к значительному увеличению количества стран четвертого уровня с рекомендацией не путешествовать, охватывающем 80% стран по всему миру", - отметили в Госдепартаменте США.